“الهنقاري”: ترك منصب قيادة الجيش لـ”لجنة 5+5″ انحياز لـ”حفتر”

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً”:” لاحظت أن أغلب المرشحين الذين تمت مناظرتهم اليوم، ذكروا أن منصب قيادة الجيش، متروك للجنة العسكريه 5+5 وضباط الجيش لاختيار الآلية المناسبة أو اختيار شخص للمنصب”، على حد تعبيره.

وزعم محمد الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” هذه الآلية تعتبر انحياز لحفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام المشير خليفة حفتر- وتمنحه مدة أطول في منصبه، لأن اختيار الآلية سوف يكون له بالمرصاد ويعرقله”.

وتابع:” الدساتير والنظم والقوانين يعطي منصب رئيس الأركان أو القائد العام للقائد الأعلى أو رئيس الحكومة ويصادق عليه البرلمان ” على حد تعبيره.

واختتم:” هذا استغفال باركه مهندس الحوار وأعضاء الحوار”، على حد قوله.