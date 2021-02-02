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“الهنقاري”: ترك منصب قيادة الجيش لـ”لجنة 5+5″ انحياز لـ”حفتر”

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه الأذرع الإعلامية لـ”الإخوان” بوصفه “محللاً سياسياً”:” لاحظت أن أغلب المرشحين الذين تمت مناظرتهم اليوم، ذكروا أن منصب قيادة الجيش، متروك للجنة العسكريه 5+5 وضباط الجيش لاختيار الآلية المناسبة أو اختيار شخص للمنصب”، على حد تعبيره.

وزعم محمد الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”:” هذه الآلية تعتبر انحياز لحفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام المشير خليفة حفتر- وتمنحه مدة أطول في منصبه، لأن اختيار الآلية سوف يكون له بالمرصاد ويعرقله”.

 

وتابع:” الدساتير والنظم والقوانين يعطي منصب رئيس الأركان أو القائد العام للقائد الأعلى أو رئيس الحكومة ويصادق عليه البرلمان ” على حد تعبيره.

 

واختتم:” هذا استغفال باركه مهندس الحوار وأعضاء الحوار”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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