الرعيض: مباحثات بين روسيا وتركيا والمجتمع الدولي بشأن خروج المرتزقة

أكد عضو مجلس النواب محمد الرعيض أن هناك مباحثات تجري على متسوى عال بين تركيا وروسيا والمجتمع الدولي من أجل خروج المرتزقة الذين دخلوا إلى ليبيا بشكل غير شرعي.

وأضاف أن لجنة (13+13)، المكونة مناصفة بين ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب الليبي، اجتمعت عدة مرات في بوزنيقة.

وبين أن الوفدين اتفقا خلال جولة الحوار الليبي الأخيرة، التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، يومي 22 و23 يناير الجاري، “على إجراءات ملموسة بخصوص المناصب السيادية وعلى آلية الترشح لها، وأتمينا مسألة التقسيم بين الأقاليم.

وأشار إلى أن هذه المناصب السيادية تهم، على الخصوص، محافظ المصرف المركزي، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وتابع أن فِرق العمل قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات، من بينها تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح، مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة.

وأكد الرعيض، على ضرورة أن تتضمن كل قائمة 4 مرشحين (الرئيس ونائبين ورئيس وزراء)، فيما يتعين على كل قائمة الحصول على 17 تزكية، 8 منها من الغرب و6 من الشرق و 3 من الجنوب.

وبين أن “اللجنة ستستقبل كل الترشحات ثم تقدم لما يسمى بمجلس الدولة 7 أسماء ليختار ثلاثة من بينها، ثم يعرضها على مجلس النواب ليصوت على واحد منهم ليكون رئيسا.

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد شرعت في هذا الأمر، مبرزا أن أعضاءها الــ 26 أجلوا “النظر في الترشحات إلى ما بعد انتهاء أشغال ملتقى الحوار السياسي الذي يعقد جولة جديدة من المحادثات في جنيف، ما بين 1 و 5 فبراير، والتي ستعكف على اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، الذي يتكون من ثلاثة أعضاء، وكذا رئيس الحكومة”.

ولفت الرعيض أن هناك حاليا مباحثات على مستوى عال بين روسيا وتركيا والمجتمع الدولي بشأن خروج كافة المرتزقة الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.

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