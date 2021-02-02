«المنصوري»: رصدنا العديد من إصابات كورونا بمعبر رأس اجدير.. ولا نملك أي إمكانيات

قال مختار المنصوري مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير، إن “المعبر فتح بناء على بروتوكول دولي أحد بنوده ضرورة وجود شركة تعقيم ونظافة”.

وأضاف «المنصوري» في تصريح صحفي، أن “الشرطة التي تطوعت للتعقيم مدة 3 أيام انسحبت بعد شهر من عملها بالمنفذ دون مقابل”.

ولفت “خاطبنا إدارة المركز الوطني، ورئيس المنفذ راسل بدوره وزارة الداخلية وأحالوا عديد المراسلات ولكن حتى الآن لم يتخذ أي إجراء”، بحسب قوله.

وأكد «المنصوري» أنه تم “تسجيل قرابة 14 إصابة بين موظفي الجوازات بالمنفذ إضافة إلى 6 إصابات بمكتب الرقابة الدولية بالمنفذ”، مشيرا إلى “تكدس القمامة والكمامات لغياب شركة النظافة”.

وأردف أن “المنفذ يشهد ازدحاما كبيرا يصل إلى 5000 مسافر يوميا من الجانبين”، مضيفا أن “عدد المسافرين من 1 يناير حتى 20 من نفس الشهر، بلغ 75 ألف مسافر وفق إحصائية مكتب الرقابة الصحية بمنفذ رأس اجدير”.

وأوضح «المنصوري» أن “كل الاجتماعات التي عقدناها، أوصت بإغلاق المعبر بسبب غياب كل الاشتراطات المطلوبة، حيث نواجه يوميا الخروقات الأمنية”، مبينًا أن “حالات تزوير التحاليل التي تم ضبطها منها 120 تحليلا مزورا تمت إحالتها إلى النيابة، كما تم تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا القادمة من تونس، ولا يملكون في الوقت نفسه جهاز تحليل بالمنفذ ناهيك عن عدم توفر غرف عزل كافية”.