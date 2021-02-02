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البعثة الأممية: ملتقى الحوار سيصوت غدا على مناصب المجلس الرئاسي الجديد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ملتقى الحوار سيصوت غدا على اختيار مناصب المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء على أساس المجمع الانتخابي وفق الآلية المتفق عليها في 19 يناير الماضي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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