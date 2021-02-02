تقرير أمريكي: حملة الناتو على ليبيا عام 2011 بنيت على أكاذيب حولتها لدولة فاشلة

أفاد تقرير نشته منصبة ناشن أوف تشانج بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كذبت على الأمريكيين بشأن الزعيم الشهيد معمر القذافي.

وأضاف التقرير أن هذه الأكاذيب دفعت الناتو إلى حملة القصف التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء وحولت ليبيا من الدولة الإفريقية ذات المستوى المعيشي الأعلى إلى دولة فاشلة مزقتها الحرب.

وبينت أن هذه الأكاذيب تماثل ما روجه جورج بوش الابن من أكاذيب بترير غزو العراق في عام 2003.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتبر أن الحرب مربحة بشكل لا يصدق لمصنعي الأسلحة ، وبالتالي فإن الشركات الأمريكية الكبرى لن تدعم جلسات الاستماع لعزل جرائم الحرب.

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