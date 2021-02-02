عاجل ليبيا الان

الدرسي : خط سرت يقسم ليبيا على غرار كوريا و المرتزقة تعرقل توحيد الجيش

تم النشر منذُ 16 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، من المعوقات والمعرقلین لمسار ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشددا على أن نجاح محاولة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة بدون توافق لن يحل الأزمة الليبية.

و أضاف الدرسي أن الحكومة المزمع تشكيلها هي بمثابة حكومة أزمة اقترحها المجتمع الدولي ليفك الحصار عن الشعب الليبي ويبطئ تدفق الهجرة غير الشرعية وتدفق السلاح إلى دول الجوار وحتى إلى أوروبا، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أراد أن تكون هناك هدنة،مؤقتة.

و تسائل الدرسي عن مدى استمرارية خط سرت الجفرة الذي يقسم ليبيا إلى شطرين ، لافتا إلى أنه مثل خط 38 الذي قسم شبه الجزيرة الكورية إلى ما كوريا الشمالية والجنوبية

و أكد الدرسي أن مسألة توحيد المؤسسة العسكري أمر “صعب، إن لم يكن مستحيلا، ويحتاج إلى سنوات لحل هذه المعضلة بسبب التناقضات الكثيرة ولوجود المرتزقة سواء الأتراك والسوريين أو الروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • التهريب والتخريب الحاصل فالمنطقة الشرقية بالكامل القادم من مصر والسودان وقطر وسوريا في شرق ليبيا والتغافل المتعمد من الادارات هناك – يؤثر على عملية الامن العام لليبيا بالكامل –
    من تخريب شبكات كهرباء وتهريب سيارات مسروقة وسرقة كوابل الحديد الأبيض – واللصوص – وعدم وجود حماية حتى للمواطنين في المنطقة الشرقية وفي المستشفيات والاجهزة الي وفرتها الحكومة الليبية دون أي تأمين – وهروب ابناء بعض المسؤلين حتى يتم المتاجرة بارواحهم والأخبار الكاذبة واللهث وراء المال ونسيتم حتى أبناءكم وبيًوتكم – وهذه مسؤلية الامن والشءون الاجتماعية فالمنطقة الشرقية هناك – قبل ما تتكلموا عّن اي تدخلات فالمناطق الاخرى . ويا ريت تفهموه الكلام هذا لان مشاكلكم وأصلة حتى لدول اخرى بسبب الاهمال والتراخي والتعصب وعدم احترام شرف المهنة .

    رد