الدرسي : خط سرت يقسم ليبيا على غرار كوريا و المرتزقة تعرقل توحيد الجيش

حذر عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، من المعوقات والمعرقلین لمسار ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشددا على أن نجاح محاولة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة بدون توافق لن يحل الأزمة الليبية.

و أضاف الدرسي أن الحكومة المزمع تشكيلها هي بمثابة حكومة أزمة اقترحها المجتمع الدولي ليفك الحصار عن الشعب الليبي ويبطئ تدفق الهجرة غير الشرعية وتدفق السلاح إلى دول الجوار وحتى إلى أوروبا، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أراد أن تكون هناك هدنة،مؤقتة.

و تسائل الدرسي عن مدى استمرارية خط سرت الجفرة الذي يقسم ليبيا إلى شطرين ، لافتا إلى أنه مثل خط 38 الذي قسم شبه الجزيرة الكورية إلى ما كوريا الشمالية والجنوبية

و أكد الدرسي أن مسألة توحيد المؤسسة العسكري أمر “صعب، إن لم يكن مستحيلا، ويحتاج إلى سنوات لحل هذه المعضلة بسبب التناقضات الكثيرة ولوجود المرتزقة سواء الأتراك والسوريين أو الروس.

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