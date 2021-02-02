تومرز يثني على عمل أعضاء الملتقى السياسي

أثنى السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، على عمل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضح تومرز، عبر تغريدة له على حسابه بتويتر، “الآن هي الفرصة لاختيار سلطة تنفيذية مؤقتة، للعمل نحو الانتخابات، وتوحيد البلاد بشفافية كاملة. تظل هولندا شريكة الأممية لدى ليبيا”.

وانطلقت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف صباح يوم أمس الإثنين، وافتتحتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بالتأكيد على أن التقدّم المُحرز بعد اجتماع تونس كان كبيراً، مشيرة إلى أنه في هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مُوحدة مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات.

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