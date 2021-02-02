تقرير “مرعب” لليونيسف يحذر من أزمة نقص المياه في ليبيا

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، أن أكثر من 4 مليون شخصا، بينهم 1.5 طفل في مواجهة نقص وشيك للمياه في ليبيا.

وأعربت اليونيسف في بيان لها، عن قلقها لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، ويجب البحث عن حلول فورية لهذه الأزمة.

وأوضحت المنظمة الأممية، أن الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي، تسببت في خروج قرابة 190 بئرا عن العمل من منظومتي الجفارة والحساونة والسرير وتازربو، مما يدفع القطاع الحيوي إلى تهالك الشبكة.

وعن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أشارت اليونيسف، إلى أنها تعاني من تدهور في شبكة المباه، مما يتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50%.

وتضمن بيان المنظمة الأممية، محطات التحلية التي أوضحت بشأنها أنها تعاني من عدم توفر المواد التشغيلية والمواد الكيميائية اللازمة لإجراء الصيانة، وذكرت اليونيسف مثالا على ذلك، حول خروج محطة الخليج عن الخدمة وأثّر ذلك على أكثر من 63 ألف شخص.

ودعا الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبدالقادر موسى، صنّاع القرار والمسؤولين في ليبيا، والمنظمات الدولية، إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي، لتجنب وقوع كارثة إنسانية في ليبيا.

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