الكبير : فشل الحوار يعني تشكيل حكومة مصغرة تمهد لإجراء الانتخابات

استبعد المحلل السياسي عبدالله الكبير، حدوث توافق بشأن السلطة التنفيذية بالطريقة التي اختارتها بعثة الأمم المتحدة، لافتا إلى أن حصول أي مرشح على أصوات 70 في المئة أمر مستحيل، ولذلك سيلجأ المرشحون إلى تشكيل قوائم.

و أوضح الكبير أن كل قائمة تحتاج إلى تزكية من 17 عضوا في الحوار ، على أن يكون من بينها ثمانية من الغرب وستة من الشرق وثلاثة من الجنوب، بعدها يجري التصويت على القوائم، ويحتمل ألا تنتج قوائم متجانسة، كما يصعب الحصول على موافقة 17 عضو من لجنة الحوار يقبلون بكل الأسماء في القائمة.

وتوقع الكبير أن تمتد المدة المحددة إلى أسبوع آخر على أمل أن يحصل توافق، مشيرا إلى أنه في حالة الفشل في التوافق على سلطة تنفيذية سيتم ترميم السلطة الحالية بتكوين حكومة توافقية مفصولة عن المجلس الرئاسي، تقوم بتسيير شؤون البلاد لعشرة أشهر لحين إجراء انتخابات جديدة.

و أشار الكبير إلى وجود ضغوطات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الحوار السياسي من أجل إنتاج السلطة الجديدة والالتزام بخارطة الطريق التي وضعها الملتقى وعلى رأسها الانتخابات في موعدها.

و شدد الكبير على أن وجود قوات أجنبية في البلاد معضلة تفاقم الأزمة الليبية، لافتا إلى أن القوى الليبية في ظل التمزق والتشتت الموجود الآن غير قادرة على إخراج المرتزقة من البلاد”، مشيرا إلى أن كثيرا من القوى السياسية والمجتمعية تعول على الضغط الأميركي على اعتبار أن القوى الموجودة تابعة لدول كبرى، مثل روسيا وتركيا.

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