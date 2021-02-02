ناشط حقوقي: من المفترض عدم ترشح من تروطوا في سفك دماء الليبيين بالسلطة القادمة

قال الناشط الحقوقي الطاهر النغنوغي إن السياسة هي التي تعمل الآن في ليبيا بينما القانون في حالة حرجة أمام التسويات والصفقات، مضيفا أنه من المفترض أن تمنع القوانين والإنسانية كل المترشحين من الذين تورطوا في سفك دماء الليبيين من المشاركة في السلطة القادمة.

وكان عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قد طالبوا، باستبعاد كافة المترشحين الذين يخالفون القوانين واللوائح الليبية التي تشدد خارطة الطريق الصادرة عن الملتقى على ضرورة الإلتزام بها.

وبين أن ترشح شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية لمناصب السلطة الجديدة دون تقديم استقالتهم، جاء تحت غطاء أن هذا الترشح جاء في إطار التسوية السياسية بين الليبيين، وهوما يعني أنه ليس مقيدا بهذه القوانين التي تطبق فقط في حال الترشح للانتخابات.

وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أكدت أنّه على المترشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، الإمتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي.

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