تقرير للجمعية الأمريكية للبحوث الخارجية يكشف نهب الآثار الليبية منذ 2011

نشر موقع “الجمعية الأميركية للبحوث الخارجية” تقريرا حول “حالة التجارة غير المشروعة ونهب الآثار الليبية”، وقد شمل التقرير الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى حدود سنة 2020.

وأوضح التقرير أن مهربي الآثار إلى طرق عدة لتجاوز الحظر المفروض على بيع الآثار الليبية والاتجار بها، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق السوداء والتجار السريين، تبنّى هؤلاء وسائل التواصل الاجتماعي – خاصة فيسبوك – لبيع آثار سرقوها أو حصلوا عليها بالصدفة أو من خلال التنقيب غير القانوني.

ومن بين الآثار الأكثر رواجا، العملات المعدنية التي يزيد عمر بعضها عن 100 عام في ليبيا، وأكثر ما يسهل انتشار هذا النوع من التجارة هو وفرة هذه القطع الأثرية الصغيرة وسهولة نقلها، والتربح منها.

وأكد التقرير أن البائعين يلجأون إلى مجموعات على فيسبوك من أجل عرض هذه السلع، وفور ظهور مشترٍ يتم التفاوض معه مباشرة حول السعر وطريقة الاستلام. “وقد تصل مثلا عملة رومانية برونزية كبيرة إلى 400 دينار ليبي، أي حوالي 66 دولارا، بأسعار السوق السوداء الحالية، وهو أجر نصف شهر لموظف عادي في ليبيا.

وفي واحدة من العمليات الاستثنائية، نجح عناصر دائرة الآثار الليبية في استرجاع عدد هام من الآثار التي سرقت خلال معركة بنغازي بعدما وجدوها مخبأة في مستودع في حي سوق الحوت ببنغازي.

ولاحقا، تم التعرف على تماثيل ومنحوتات من المجموعة نفسها منشورة للبيع على فيسبوك، وتضمنت تمثالا طينيا صغيرا يعود تاريخه إلى أوائل القرن الثاني قبل الميلاد.

وقد وثّق التقرير حالات سرقة عدة للآثار من المتاحف وخزائن البنوك الليبية بعد ثورة 2011. وأحيلت هذه القضايا إلى النيابة العامة طرابلس، لكن لم يتم توجيه التهم إلى أي شخص إلى حد الآن.

تعد أكبر وأوسع عملية سرقة للآثار الليبية – بحسب التقرير – هي سرقة القطع الأثرية التي كانت مخزنة في البنك الأهلي التجاري، الواقع وسط مدينة بنغازي.

وكانت دائرة الآثار الليبية، أودعت بين عامي 1961 و2007 مجموعة من التحف والقطع الأثرية في البنك، الذي خزنه بدوره في صندوقين يرجع عمرهما إلى 1945.

وقد تم لاحقا تقدير عدد الآثار المفقودة بحوالي 9800 قطعة من مواقع متنوعة، بما في ذلك قطع من معبد أرتميس في قورينا وقصر الأعمدة الهلنستي في بتوليمايس (برقة)، بالإضافة إلى 364 قطعة ذهبية و2433 قطعة نقدية فضية و4484 عملة برونزية، وكذلك المجوهرات القديمة مثل الأقراط الذهبية وأعمال نحت ضاربة في أعماق التاريخ. ولم تسفر التحقيقات عن الوصول إلى الجناة أو استعادة الآثار المفقود.

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