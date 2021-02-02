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وليامز تشدد على ضرورة الإيفاء بإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا، على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن إجراءها يعتبر التزاما لا بد من الوفاء به مهما كان الثمن.

ورحبت ويليامز بتنوع المترشحين للسلطة التفيذية الجديدة الذين ينتمون إلى جميع المكونات السياسية والاجتماعية للمجتمع الليبي، معتبرة أن هذا مؤشر إيجابي على أن هذه العملية هي ملك لليبيين.

وأكدت أن عملية اختيار المترشحين ستكون مفتوحة ويشهدها كافة الليبيين يوما بيوم ودقيقة بدقيقة، مطالبة الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بالعمل بجد والتمسك بروح التعاون والنزاهة.

وقالت وليامز، إن هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة، بل هي صيغة لحكومة مؤقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتَشَارُك المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي.

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  • على اى انتخابات تتحدث فى ظل وجود رؤساء عصابات ومليشيات المدعومة من السراج كل المعطيات تقول بعدم نجاح او توافق فى ظل وجود عصابات مدعومة من الخارج والكلام ينطبق على الجهة الشرقية ايضأ الدكتاتور حفتر فى موقف متفرج من الاحداث لمعرفته بنتائج مسبقأ السراج يلعب ويغازل المليشيات والعصابات لارباك المشهد برمته ويعلم مدى قوة المليشيات فى المنطقة الغربية والتى لاتريد التنازل على مكاسبها وحلب بنك ليبيا المركزى والذى بدوره اصبح يديره مافيا مال العام والسندات واصول البنكية ولو حتى نجح الامر وهذا هو السؤال فى اختيار رئيس جديد هل يكتب له تسيير الدوله فى ظل شرعنت المليشيات والاجسام المسلحة وعدم تدخلها فى شئون الدولة المدنية والسيطرة على اقتصاد الدولة تحركات المفيوزى السراج فى الخفاء وتكالب بعض الموهسيين بالسلطة المدفوعيين من الخارج ليس بالامر الهيين الشعب الليبيى ربما بدا يدرك جيدا ماذاويجول فى رؤؤس هولاء الاشرار ليس بسرقة الثورة والاموال وببيع ليبيا لدى كان من كان

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