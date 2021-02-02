المختار الجدال: لا أحد من المترشحين تحدث عن كيفية توفير السيولة وخفض سعر الخبز

انتقد المختار الجدال، عضو المجلس الانتقالي السابق والمحلل السياسي والباحث في التاريخ الليبي، تصريحات المترشحين على المناصب السيادية خلال الفترة الأخيرة، التي وصفها بأنها تحمل «أحلامًا وردية» وبعيدة عن الواقع.

وقال «الجدال»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، “جميعهم تحدثوا عن أحلام لونها وردي وقالوا كلام جميل لكن لا أحد منهم تحدث عن آلية التطبيق وأدواته المقبولة القادرة على وضع الحلول المناسبة في ثمانية أشهر “.

وأضاف؛ “سبحان الله لا أحد تحدث عن كيفية توفير السيولة والحد من تهريب البشر والوقود وخفض سعر الخبز وتوفير الأمن والاستقرار حتى موعد الانتخابات”، مردفًا “حتى سؤال دمج الجيش؛ غشوا من بعضهم كلهم قالوا لجنة (5 + 5) عندها الحل، واللجنة مازالت عاجزة حتى عن فتح الطريق الساحلي”.

وتابع؛ ” ما أثار انتباهي تدافعهم لتولي منصب مدته ثمانية أشهر، هذا كان صدقوا ؟ وما ورطوناش في صراع آخر طويل يسمى مخرجات جنيف”، معقبًا “قالوا .. بعضهم قدم استقالته من منصبه الحالي سرا .. كان صار من المنصب الجديد .. ها هي استقالتي بتاريخ قديم .. وهل يستوي الظل والعود متكي”.

وأكمل؛ “الناطق الرسمي باسم القائد العام ظهر وقال نحن سنوافق على مخرجات الحوار .. باهي وبعدين كان قالو لك روح؟ .. وهذي لا تأكل عليها لاتشرب”، مستطردًا “أنا شخصيا غيرت رائي من لما جماعة ثوار غرب طرابلس طالبوا بعودة النازحين والمهاجرين، وطالبوا السراج بتشكيل حكومة .. قلت خلي انروح بالكي انحصل عميد بلدية .. «بزنس»”.

وختم قائلًا: “تعرفي ياستيفاني حكايتك راهي فاضية وما يصير شيء منه اللي قالوا عليه.. لأنهم يتكوا في رؤوسهم على اليمين وأي واحد يتحدث ويتكي رأسه على اليمين “يكذب” تحليل نفسي”.