«الوطنية لحقوق الإنسان»: صبراتة وصرمان تغرقان في الجريمة والفوضى تحت سيطرة «الوفاق»

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنها تشعر ببالغ القلق، تجاه تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: “المدينتان شهدتا وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن”.

وأضاف البيان “نطالب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان الواقعتان تحت سيطرة حكومة الوفاق، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية”.

وكان المجلس التسييري لبلدية صبراتة، قد حمّل الأسبوع الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مسئولية ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف مواطنين.

وقال المجلس في بيان وصفه بالعاجل: “إن عصابة مسلحة اختطفت المواطنين امحمد مفتاح ابوصبيع، ومصطفى مفتاح ابوصبيع، بعدما داهمت منزلهما وإلى الآن يواجهان مصير مجهول دون تدخل أي جهة رسمية لإطلاق سراحهما”.

وأضاف “البلدية كانت تطلع إلى بناء «الدولة المدنية»، فإذا بقوات الوفاق منذ دخولها وهي تسيطر على المقدرات وتبث الرعب في نفوس الآمنين، وقد تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه”.