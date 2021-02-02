218 تكشف قصة تحدّي “الحراري” لـ”السراج”.. وعلاقته “المريبة” بالنواصي

بعد قرار تعيينه المثير للجدل، يواصل رئيس جهاز الأمن الداخلي “لطفي الحراري” تمرّده تحت مظلة منصبه الجديد، وهذه المرة تطاول على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي مرر أمر تعيينه على رأس الجهاز تحت ضغوطات وصلت حد التهديد، بحسب ما علمته 218 من مصدر مطلع.

وعلمت 218 أن الحراري تدخّل في تحديد هوية الجهة المكلفة بتأمين السراج، واستبدل المجموعة التي كانت معنية بهذه المهمة ويقودها العميد عمر زايد، بقوة أخرى تابعة للنواصي، رغم رفض رئيس المجلس الرئاسي لهذه الخطوة.

ووصف ذات المصدر، إسناد هذه المهمة لقوة تتبع “النواصي” دون غيرها من التشكيلات المقربة من قبل الحراري، بـ”النقطة المريبة”.

وكانت 218 قد كشفت تفاصيل حالة فوضى أثارها الحراري فور استلام مهامه كرئيس للجهاز، حيث استخدام أسلوب التهديد بحقّ الضباط القدامى والأكفاء، واستبعد العناصر التي تمتلك سجلاً مهنيًا بارزًا طيلة فترة عملها في الجهاز.

ولم تتوقف حالة التمرّد التي أطلقها “الحراري” في أروقة جهاز الأمن الداخلي عند هذا الحدّ، حيث أقدم على تهديد كل من يرفض الانصياع لتعليماته بالسجن في أبوسليم، إضافة إلى تهديد رئيس الجهاز السابق، اللواء رشيد الرجباني.

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