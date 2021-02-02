«الأمين»: «السبتمبري» ينادي بـ«وثن» بينما «فبراير الحرية» تطلب «الدولة المدنية»

رأى الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، أن من وصفهم بـ«السبتمبريين» ينادون بوجود «وثن»، بينما ما أسماها «فبراير الحرية» تطالب بإقامة «الدولة المدنية»، بحسب وصفه.

وقال الأمين في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “«الحفتري» ينادي بوثن وعسكرة الدولة ورافض للديمقراطية والدستور والدولة والحقوق المدنية”، وفقا لقوله.

وأضاف “«السبتمبري» ينادي بوثن ويعبد الفاشية يمجد الدجال ومشروعه استعادة نظام وعودة جلاديه”، على حد تعبيره.

وتابع “«فبراير الحرية» تطلب «الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية» وترفض ورثة العسكرة وتركة الدجال”، بحسب زعمه.