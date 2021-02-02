حمزة يبحث مع سفير إيطاليا خطط إحياء المشاريع الزراعية في الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، والوفد المرافق له المختص لدعم المبادرة الإيطالية لدعم الزراعة في الجنوب الخطط والبرامج التي تهدف لإحياء المشاريع الزراعية في الجنوب وتوعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه لتحقيق جدوى اقتصادية تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المزارعين وتحقيق عوائد لدعم الاقتصاد الوطني.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن السفير الإيطالي أشاد بالاهتمام الذي يوليه حمزة، بالمبادرة ولقائه بالمسؤولين والمختصين في مجال الزراعة في إيطاليا من أجل تنفيذ المشروع الذي يؤكد تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عديد المجالات، لاسيما قطاع الزراعة والمياه والطاقات المتجددة.

وشارك في اللقاء عدد من الخبراء المختصين عبر تطبيق”زوم”، وعدد من أعيان الجنوب وعمداء البلديات الواقع في نطاقها المشاريع الزراعية ، والمختصين في مجال الزراعة.