قبيل عقد قمة الهيئة.. المغرب ينضم إلى مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا

انضم المغرب إلى مجموعة الاتصال التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وذلك قبيل عقد قمة الهيئة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأسبوع القادم.

وأفادت مصادر دبلوماسية مغربية لصحف محلية، بأن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أبلغ مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة بقرار اللجنة «دمج المملكة المغربية» في مجموعة الاتصال أمس الإثنين.

واستضاف المغرب خلال الأشهر الأخيرة عدة اجتماعات في بوزنيقة حول تسوية الأزمة الليبية، تمخض عنها اتفاق على آلية اختيار شاغلي المناصب العليا في الدولة في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

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