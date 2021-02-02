أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة شمالا، خصوصا على مناطق الخليج، يصحبها خلايا رعدية، تشمل بعض مناطق الحمادة والجفرة وسبها.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء انخفاض درجات الحرارة نسبيا في غالبية مناطق الشمال، خاصة الجبلية، لتتراوح بين 13 و19 درجة مئوية، وبين 20 و27 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم عى بعض المناطق، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب مساء اليوم، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية، خصوصا الخليج وبعض الدواخل، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئو

.الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

تتكاثر السحب مساء اليوم على الحمادة والجفرة وسبها، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على السرير وتازربو، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تترواح درجات الحرارة القصوى بين 23 و27 درجة مئوية.

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