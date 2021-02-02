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الارصاد توضح طقس ليبيا لـ3 أيام: امطار رعدية ومتفرقة وتشمل مناطق جديدة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام، تكاثر للسحب من حين لآخر مع فرصة سقوط امطار متفرقة على بعض مناطق شمال ليبيا خاصة مناطق الخليج يصحبها خلايا من السحب الرعدية وتشمل هذا اليوم بعض مناطق (الحمادة – الجفرة – سبها).

وتوقعت النشرة أن تستمر درجات الحرارة منخفضة نسبياً هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال خاصة الجبلية منها حيث تتراوح مابين 13-19مْ، بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين 20 -27مْ.

ومن المتوقع بحسب النشرة ان تشهد الحرارة اعتدال بداية من يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي ويشمل باقي المناطق نهاية الاسبوع. والله اعلم.

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المشهد

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