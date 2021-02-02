المنصوري: رصدنا حالات تزوير لتحاليل كورونا في منفذ رأس اجدير

أكد مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري، أن المعبر فتح بناء على بروتوكول دولي، وأحد بنوده ضرورة وجود شركة تعقيم ونظافة، مشيرا إلى أن الشرطة التي تطوعت للتعقيم مدة 3 أيام، انسحبت بعد شهر من عملها بالمنفذ دون مقابل.

وأوضح المنصوري، في تصريح صحفي، أنه تم مخاطبة إدارة المركز الوطني، ومراسلة الجهات المسؤولة، ولكن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.

وذكر المنصوري، أنه تم تسجيل قرابة 14 إصابة بين موظفي الجوازات بالمنفذ إضافة إلى 6 إصابات بمكتب الرقابة الدولية، لافتا إلى تكدس القمامة والكمامات لغياب شركة النظافة.

وشدد على أن المنفذ يشهد ازدحاما كبيرا يصل إلى خمسة آلاف مسافر يوميا من الجانبين، موضحا أن عدد المسافرين من أول يناير حتى 20 من نفس الشهر، بلغ 75 ألف مسافر، وفق إحصائية مكتب الرقابة الصحية بمنفذ رأس اجدير.

وأشار المنصوري، إلى أن هناك توصيات خلال الاجتماعات التي تم عقدها بإغلاق المعبر بسبب غياب كل الاشتراطات المطلوبة، حيث يواجه المعبر يوميا خروقات أمنية، مضيفا أن هناك حالات تزوير لتحاليل الإصابة بالفيروس، لافتا إلى أنه تم تسجيل العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا قادمة من تونس، ولا يملكون في الوقت نفسه جهاز تحليل بالمنفذ، ناهيك عن عدم توفر غرف عزل كافية.

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