بمشاركة أميركية.. «عدل الوفاق» تنظم مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين في القانون الليبي»

أقيمت صباح الإثنين بوزارة العدل مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين في القانون الليبي»، بالتعاون مع الرابطة الأمريكية للقانونين ABA.

حضر المائدة، مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة، ومدير إدارة التدريب، ومدير المكتب القانوني، ومدير مكتب المتابعة، ورئيس قسم الإعلام، وأمين عام اللجنة الليبية للقانون الدولي الإنساني، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والمختصين في هذا المجال.

كما شارك في اللقاء عبر تقنية الزوم المدير الإقليمي لمكتب ليبيا بالرابطة الأميركية للقانونين، والمستشار بالرابطة.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار، عند إجراء أي تعديل تشريعي بالخصوص.

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