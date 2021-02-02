عصام الزبير: ما يحدث الآن هو ديمقراطية تسلط الفرد وانتهاك سياسة الدولة وقوانينها

انتقد عصام الزبير الموالي لتيارات الإسلام السياسي، وتقدمه قنوات الإخوان على أنه كاتب ومحلل سياسي، الآلية التي تم على أساسها اختيار الـ 75 عضوًا في جلسات الحوار السياسي وكذلك أسباب اختيارهم وما هي انتماءاتهم وتبعيتهم، متوقعًا أن يكون خلف اختيارهم “قوة أجهزة خارجية”، بحسب قوله.

وقال «الزبير» في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، ورصدتها “الساعة24”؛ إن “مسألة آلية اختيار أعضاء الحوار غامضة، وجاءت بشكل متسارع حتى أن بعض من كانوا يرفضون الجلوس أمام أطراف أخرى بسبب ما حدث، أصبحوا يترشحون الآن يجلسون ويترشحون على نفس المنصب وقد يكونون في نفس الحكومة والمجلس الرئاسي”، على حد تعبيره.

وأضاف أن ما يحدث هو ديمقراطية “فرض الأمر الواقع، واختيار الأطراف من البعثة المفروضة على الليبيين، وهي بدون أسس ولا مبادئ ولا معايير، وتساوي بين «الضحية والجلاد»، وفرض الشخصيات من خلال فرض مجموعة بدون معايير ولا آليات ولا شرعية، وتسلط الفرد وانتهاك سياسة الدولة وقوانينها “، بحسب كلامه.

وأوضح «الزبير» قائلًا: “لا أعتقد وفقًا لهذا الوضع أنه سوف يكون هناك دولة ديمقراطية قادمة، ولا سيجعل هذا الصراع الحكومة القادمة تستمر لمدة 10 شهور فقط” متهكمًا “ربما تستمر لـ 10 سنوات”. على حد قوله.