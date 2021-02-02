في استمرار لخرق إتفاق لجنة الـ10.. الدفاع التركية تعلن الانتهاء من تدريب مسلحي الوفاق على أنظمة الدفاع الجوية

ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التركية اختتام تدريبات عسكريين ليبيين على أنظمة أسلحة الدفاع الجوية في ولاية قونية وسط البلاد.

وزارة الدفاع التركية في بيان لها الأثنين أوضحت أن العسكريين الليبيين الذين خضعوا للدورة التدريبية عادوا إلى بلادهم، مضيفةً أن الدورة التدريبية تأتي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية.

وأشار إلى أن العسكريين الليبيين البالغ عددهم 20 بدأوا الدورة التدريبية يوم الـ 11 من شهر يناير الماضي.

وذكر البيان أن العسكريين الليبيين تلقوا تدريبات على استعمال أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية