“الرئاسي” يسعى للتعاون مع إيطاليا لتنمية الزراعة في الجنوب

بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، مع السفير الإيطالي، تعزيز التعاون المشترك بين البلديْن في مجال الزراعة والمياه والطاقات المتجددة.

واطلع “حمزة” مع السفير الإيطالي وعدد من المختصين في مجال الزراعة في إيطاليا، على سير عمل المبادرة الإيطالية لدعم الزراعة في الجنوب.

وتم استعراض الخطط والبرامج التي تهدف لإحياء المشروعات الزراعية في الجنوب وتوعية المزارعين بترشيد استهلاك المياه لتحقيق جدوى اقتصادية، تساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المزارعين وتحقيق عوائد لدعم الاقتصاد الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية