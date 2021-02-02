مُرشّحو الحكومة يستعرضون برامجهم اليوم.. في جنيف

يستعرض المرشحون لمنصب رئيس وزراء الحكومة المقبلة، والبالغ عددهم 21، برامجهم، أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وتُشرف البعثة على عقد اجتماعات ملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير؛ لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية المُوحّدة المُؤقّتة الجديدة.

وانطلقت أولى جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف صباح أمس، وافتتحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز؛ بالتأكيد على أن التقدُّم المُحرز بعد اجتماع تونس كان كبيرًا، مُشيرةً إلى أنه في هذا الأسبوع هناك فرصة لاختيار سلطة تنفيذية مُوحّدة، مهمتها السير بليبيا نحو الانتخابات.

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