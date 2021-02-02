البريقة بصدد توزيع زيوت المحركات الثريا في المنطقة الشرقية

تدرس شركة البريقة لتسويق النفط، زيادة الإنتاج لزيت محركات الثريا، ووضع برنامج لتوزيع وطرح كميات من الإنتاج في المنطقة الشرقية وبعض المناطق الأخرى التي لا يصلها الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان، إن مجلس الإدارة ناقش في اجتماع أمس الإثنين، مع لجنة الإدارة للتزويد والنقل البحري آلية سحب وتخزين زيوت محركات البنزين الثريا 20/ 50 الذي تم إنتاجه في مصنع خلط الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط وتوزيعه في كافة ربوع البلاد.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت بعد استئناف مصنع تكرير الزيوت المعدنية لمحركات البنزين، في أغسطس من العام الماضي وبمختلف العبوات المطابقة للمواصفات القياسية.

وباشرت شركة البريقة في وقت سابق سحب واستلام الكميات المجدولة من منتجات زيوت المحركات، وتوزيعها على المحطات التابعة لها والموزعين المعتمدين لديها.

ويتوفر لدى الشركة فئة الزيوت “الثريا” عبوة واحد لتر وأربع لترات ، وحدّدت سعر اللتر الواحد من زيت الثريا بـ 17 دينارا و عبوة 4 لترات ب 65 دينار وذلك وفقا للأسعار المقرّرة من وزارة الاقتصاد.

وكانت الشركة أعلنت عزمها في وقت سابق طرح زيوت محركات السيارات البنزين بأنواع مختلفة لتغطية الطلب في السوق المحلية بجودة وأسعار منافسة