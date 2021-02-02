أعضاء ملتقى الحوار السياسي يبدؤون الاستماع للمرشحين لرئاسة الحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي اليوم الثلاثاء في الاستماع للمرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة.

ويستمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر تطبيق زوم للمرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة والبالغ عددهم 21 مرشحا.

واستمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي أمس الاثنين للمرشحين لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي والبالغ عددهم 24 مرشحا.

وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للجلسات، إن الحوار يمهد لتوحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي بحاجة إلى نجاح الجهود السياسية كما أكدت على أنه تم إحراز تقدمات كبيرة في طريق الديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لاختيار سلطة ليبية تنفيذية موحدة.