تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 19 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وقالت اللجنة، في بيان الإثنين، إن المختبر المرجعي زليتن، أجرى 134 عينة، أظهرت سلبية 115 عينة.

وبحسب البيان، توزعت الإصابات على 15 حالة من البلدية وحالتين من خارج البلدية وحالتين أخريين لحالات سابقة.

«مكافحة الأمراض»: 1032 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

واليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجل 1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الإثنين، وتماثل للشفاء 1007 مصابين، بينما توفي 13 آخرون.

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