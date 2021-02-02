سفارة ليبيا بالقاهرة: تجديد صلاحية السير للسيارات المتواجدة داخل مصر لمدة 6 أشهر 

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، أنها خاطبة مصلحة الجمارك بوزارة المالية بشأن تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية .

وأوضحت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أنه “في ضوء جهود السفارة الليبية بالقاهرة وحرصها في تيسير الخدمات وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين والجالية الليبية المتواجدين بجمهورية مصر العربية الشقيقة”.

وتابع البيان؛ أنه “إشارة إلى كتاب السفارة رقم س31 / 381 بتاريخ 19/01/2021 الموجه الى وزارة الخارجية المصرية حيث قامت الوزارة الموقرة مشكورة بمخاطبة مصلحة الجمارك بوزارة المالية بشأن تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية “.

وأردف البيان؛ أن السفارة “تود إحاطة المواطنين الليبيين المعنيين بصدور قرار رئيس مصلحة الجمارك المصرية رقم 16 لسنة 2021 المؤرخ فى 31/01/2021 والذي نص على الآتي: (تجدد صلاحية السير للسيارات الليبية المتواجدة داخل مصر لمدة 6 أشهر من جمارك السلوم أو جمارك السيارات بالاسكندرية أو جمارك السيارات بالقاهرة وفقا للشروط المقررة فى هذا الخصوص)”.

وختم البيان، متوجهًا بالشكر إلى “وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية المعنية على تعاونهم الدائم دعما للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين”.