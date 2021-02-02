عبدالمجيد سيف النصر يقدم برنامجه أمام “ملتقى الحوار”

المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي:

– المجلس الرئاسي سيُدير عمله وفقاً لقوانين وأسس ثابتة

– نؤكد على قواعد التداول السلمي للسلطة والتعايش بين مكونات الشعب الليبي

– العمل المشترك بين أعضاء المجلس الرئاسي يجب أن يكون على مستوى ما تقتضيه المرحلة الحساسة

– سيتم تشكيل فريق استشاري مؤهل بعيد عن التجاذبات والخلافات السياسية

-المجلس الرئاسي سيتواصل مع كافة الأطراف لتهيأة الظروف للانتخابات العامة

– مد جسور الثقة بين كافة الأطراف عامل أساسي لتعزيز فرص نجاح عمل لجنة 5+5

– التواصل الدولي لازم لتعزيز وقف القتال وإبرام التفاهمات مع الدول التي تطورت مواقفها تجاه الملف الليبي

– لمجلس سيشكل مجلس استشاري مهني مهامه تعزيز مبدأ السيادة الوطنية ووضع مشاريع قرارات وقوانين لإدارة ملف السياسة الخارجية

– المجلس سيقدم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات والحرص على استكمال هيكلها التنظيمي

– المجلس سيولي اهتماماً كبيراً بملف المصالحة الوطنية ومن أولوياته إطلاق مشروع المصالحة

– لتحقيق المصالحة الوطنية سيتم تشكيل لجنة استشارية متخصصة تعمل على تعويض المتضررين وعودة النازحين

المرشح للرئاسي طارق الأشتر:

– الفترة المحددة لهذه الحكومة هي تحدٍ كبير يحتم علينا تحديد أهدافنا بدقة

– تقوية المؤسسات الاقتصادية من أولويات رؤيتنا للملف الاقتصادي

– سنعمل على إنهاء وجود الأجسام الموازية للمؤسسات الاقتصادية لإبعادها عن أي مناورات سياسية

المرشح للرئاسي عبدالمجيد سيف النصر:

– واجباتنا في هذه المرحلة الإجماع الوطني على قاعدة دستورية تلبي تطلعات الليبيين

– الجنوب يحتاج منا وقفة تاريخية ووطنية

– سنعمل على توظيف الجهود الوطنية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا

– سنعمل على توحيد مجلس النواب والتئامه في أسرع وقت

– سنعمل على تسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وحلحلة عقدة المسار الدستوري لضمان إجراء الانتخابات في موعدها

– سنعمل على تنظيم علاقاتنا مع دول الجوار على أساس المنفعة المتبادلة

– سنعمل على توحيد المصرف المركزي وضمان إجراءات مالية متوازنة وتنمية دور القطاع الخاص

– سنعمل على البدء في برنامج مصالحة وطنية لطي صفحة الماضي وعودة المهجرين

– سنعمل على تعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية

المرشح للمجلس الرئاسي علي أبوالحجب:

– المصالحة الوطنية يجب أن ترتكز على المصالحة وجبر الضرر والعفو وعودة المهجرين

– سنعمل على خطة عمل لتفكييك المجموعات المسلحة ودمج العناصر المؤهلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية

– سنعمل على آلية لجمع السلاح ودعم لجنة 5+5 لتحقيق الأمن وإزالة مخلفات الحرب المادية والنفسية

– سنفتح صفحة جديدة مع الدول التي تحترم القرار الليبي وتحترم سيادة دولتنا

– يجب بناء علاقات دولية على أسس تخدم مصلحة البلاد وذلك يتم عبر دعم السلك الدبلوماسي

– أتعهد باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والإطار الزمني المحدد لها

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