عبدالمجيد سيف النصر يقدم برنامجه أمام “ملتقى الحوار”

المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي:
– المجلس الرئاسي سيُدير عمله وفقاً لقوانين وأسس ثابتة
– نؤكد على قواعد التداول السلمي للسلطة والتعايش بين مكونات الشعب الليبي
– العمل المشترك بين أعضاء المجلس الرئاسي يجب أن يكون على مستوى ما تقتضيه المرحلة الحساسة
– سيتم تشكيل فريق استشاري مؤهل بعيد عن التجاذبات والخلافات السياسية
-المجلس الرئاسي سيتواصل مع كافة الأطراف لتهيأة الظروف للانتخابات العامة
– مد جسور الثقة بين كافة الأطراف عامل أساسي لتعزيز فرص نجاح عمل لجنة 5+5
– التواصل الدولي لازم لتعزيز وقف القتال وإبرام التفاهمات مع الدول التي تطورت مواقفها تجاه الملف الليبي
– لمجلس سيشكل مجلس استشاري مهني مهامه تعزيز مبدأ السيادة الوطنية ووضع مشاريع قرارات وقوانين لإدارة ملف السياسة الخارجية
– المجلس سيقدم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات والحرص على استكمال هيكلها التنظيمي
– المجلس سيولي اهتماماً كبيراً بملف المصالحة الوطنية ومن أولوياته إطلاق مشروع المصالحة
– لتحقيق المصالحة الوطنية سيتم تشكيل لجنة استشارية متخصصة تعمل على تعويض المتضررين وعودة النازحين
المرشح للرئاسي طارق الأشتر:
– الفترة المحددة لهذه الحكومة هي تحدٍ كبير يحتم علينا تحديد أهدافنا بدقة
– تقوية المؤسسات الاقتصادية من أولويات رؤيتنا للملف الاقتصادي
– سنعمل على إنهاء وجود الأجسام الموازية للمؤسسات الاقتصادية لإبعادها عن أي مناورات سياسية
المرشح للرئاسي عبدالمجيد سيف النصر:
– واجباتنا في هذه المرحلة الإجماع الوطني على قاعدة دستورية تلبي تطلعات الليبيين
– الجنوب يحتاج منا وقفة تاريخية ووطنية
– سنعمل على توظيف الجهود الوطنية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا
– سنعمل على توحيد مجلس النواب والتئامه في أسرع وقت
– سنعمل على تسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وحلحلة عقدة المسار الدستوري لضمان إجراء الانتخابات في موعدها
– سنعمل على تنظيم علاقاتنا مع دول الجوار على أساس المنفعة المتبادلة
– سنعمل على توحيد المصرف المركزي وضمان إجراءات مالية متوازنة وتنمية دور القطاع الخاص
– سنعمل على البدء في برنامج مصالحة وطنية لطي صفحة الماضي وعودة المهجرين
– سنعمل على تعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية
المرشح للمجلس الرئاسي علي أبوالحجب:
– المصالحة الوطنية يجب أن ترتكز على المصالحة وجبر الضرر والعفو وعودة المهجرين
– سنعمل على خطة عمل لتفكييك المجموعات المسلحة ودمج العناصر المؤهلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية
– سنعمل على آلية لجمع السلاح ودعم لجنة 5+5 لتحقيق الأمن وإزالة مخلفات الحرب المادية والنفسية
– سنفتح صفحة جديدة مع الدول التي تحترم القرار الليبي وتحترم سيادة دولتنا
– يجب بناء علاقات دولية على أسس تخدم مصلحة البلاد وذلك يتم عبر دعم السلك الدبلوماسي
– أتعهد باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والإطار الزمني المحدد لها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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