ليبيا الان

عبدالمجيد سيف النصر يقدم برنامجه أمام “ملتقى الحوار”

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي:

– المجلس الرئاسي سيُدير عمله وفقاً لقوانين وأسس ثابتة
– نؤكد على قواعد التداول السلمي للسلطة والتعايش بين مكونات الشعب الليبي
– العمل المشترك بين أعضاء المجلس الرئاسي يجب أن يكون على مستوى ما تقتضيه المرحلة الحساسة
– سيتم تشكيل فريق استشاري مؤهل بعيد عن التجاذبات والخلافات السياسية
-المجلس الرئاسي سيتواصل مع كافة الأطراف لتهيأة الظروف للانتخابات العامة
– مد جسور الثقة بين كافة الأطراف عامل أساسي لتعزيز فرص نجاح عمل لجنة 5+5
– التواصل الدولي لازم لتعزيز وقف القتال وإبرام التفاهمات مع الدول التي تطورت مواقفها تجاه الملف الليبي
– لمجلس سيشكل مجلس استشاري مهني مهامه تعزيز مبدأ السيادة الوطنية ووضع مشاريع قرارات وقوانين لإدارة ملف السياسة الخارجية
– المجلس سيقدم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات والحرص على استكمال هيكلها التنظيمي
– المجلس سيولي اهتماماً كبيراً بملف المصالحة الوطنية ومن أولوياته إطلاق مشروع المصالحة
– لتحقيق المصالحة الوطنية سيتم تشكيل لجنة استشارية متخصصة تعمل على تعويض المتضررين وعودة النازحين

 

المرشح للرئاسي طارق الأشتر:

– الفترة المحددة لهذه الحكومة هي تحدٍ كبير يحتم علينا تحديد أهدافنا بدقة
– تقوية المؤسسات الاقتصادية من أولويات رؤيتنا للملف الاقتصادي
– سنعمل على إنهاء وجود الأجسام الموازية للمؤسسات الاقتصادية لإبعادها عن أي مناورات سياسية

المرشح للرئاسي عبدالمجيد سيف النصر:

– واجباتنا في هذه المرحلة الإجماع الوطني على قاعدة دستورية تلبي تطلعات الليبيين
– الجنوب يحتاج منا وقفة تاريخية ووطنية
– سنعمل على توظيف الجهود الوطنية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا
– سنعمل على توحيد مجلس النواب والتئامه في أسرع وقت
– سنعمل على تسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وحلحلة عقدة المسار الدستوري لضمان إجراء الانتخابات في موعدها
– سنعمل على تنظيم علاقاتنا مع دول الجوار على أساس المنفعة المتبادلة
– سنعمل على توحيد المصرف المركزي وضمان إجراءات مالية متوازنة وتنمية دور القطاع الخاص
– سنعمل على البدء في برنامج مصالحة وطنية لطي صفحة الماضي وعودة المهجرين
– سنعمل على تعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية

 

المرشح للمجلس الرئاسي علي أبوالحجب:

– المصالحة الوطنية يجب أن ترتكز على المصالحة وجبر الضرر والعفو وعودة المهجرين
– سنعمل على خطة عمل لتفكييك المجموعات المسلحة ودمج العناصر المؤهلة في الأجهزة الأمنية والعسكرية
– سنعمل على آلية لجمع السلاح ودعم لجنة 5+5 لتحقيق الأمن وإزالة مخلفات الحرب المادية والنفسية
– سنفتح صفحة جديدة مع الدول التي تحترم القرار الليبي وتحترم سيادة دولتنا
– يجب بناء علاقات دولية على أسس تخدم مصلحة البلاد وذلك يتم عبر دعم السلك الدبلوماسي
– أتعهد باحترام خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل والإطار الزمني المحدد لها

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك