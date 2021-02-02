شرقي وكوبيتش: ندعم الحل السياسي في ليبيا وفق مؤتمر برلين

ليبيا – بحث مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي مع المبعوث الأممي الجديد يان كوبيتش تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل معالجة الأزمة فيها.

ووفقًا لتغريدة نشرها شرقي على حسابه الرسمي في موقع التواصل “تويتر” تابعتها صحيفة المرصد، فقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مع كوبيتش، وفيه اتفق الجانبان على ضرورة توثيق التعاون بين المنظمتين الإفريقية والأممية لدعم الحل السياسي في ليبيا، وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر برلين.

وتوافق الجانبان على دعم الأطراف الليبية مع ضرورة تفادي تعدد المسارات لتسوية الأزمة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية