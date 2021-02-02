الاتحاد الأوروبي: الليبيون بصدد التعبير عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات أملا في إنقاذ البلاد

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن الليبيين بصدد التعبير بوضوح عن رغبتهم القويّة في إجراء الانتخابات.

وأضافت البعثة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الشعب الليبي يسعى من أجل تحقيق الاستقرار والأمن اللذين توفرهما الدولة المدنية.

وأوضحت البعثة، أن الشعب الليبي يأمل من الحكومة المرتقبة توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل، وكذلك تحقيق خدمات جيدة على المستوى المحلي، مؤكدة أن ليبيا لديها العديد من الموارد لتحقيق ذلك، بشرط أن يتم استغلالها بشكل جيد.

وألمحت البعثة، إلى أن المشاركة الواسعة لكل من القادة الليبيين المعروفين والجدد من جميع أنحاء البلاد، تعد التزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف تجاه منتدى الحوار السياسي، لافتة إلى ان هذا يؤكد أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى التغيير.

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