المغرب تنضم إلى مجموعة الاتصال الأفريقية بشأن ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية، بأن رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، أبلغ أمس الاثنين مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة بقرار اللجنة دمج المملكة المغربية في مجموعة الاتصال.

يأتي ذلك قبيل عقد قمة الهيئة على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأسبوع القادم.

يُشار إلى أن مجموعة اتصال الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، تم إنشاؤها في فبراير العام 2020 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتضم رؤساء مصر وتشاد والكونغو وجنوب إفريقيا والجزائر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي.