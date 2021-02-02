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إعادة تشغيل الوحدة الخامسة في محطة كهرباء شمال بنغازي

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة عن إعادة تشغيل الوحدة الخامسة في محطة شمال بنغازي وإدخالها إلى الشبكة الكهربائية في البلاد.

بيان صحفي صادر عن الشركة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن عملية إعادة التشغيل أتت بعد إجراء الكشف على الريش المتضررة وغرفة الاحتراق.

وأضاف البيان أن عملية الكشف انتهت في وقت قياسي، فيما كانت النتائج إيجابية للغاية، ليتم بذلك إضافة ألف ساعة تشغيلية جديدة ستسهم في تقليل ساعات طرح الأحمال إلى 3 ساعات، إلى حين إجراء العمرة الجسيمة في شهر مارس القادم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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