“الوطني لمكافحة الأمراض”: إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا يتجاوز 120 ألف

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حالة وفاة و1032 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حالات الإصابة المسجلة اليوم منها، 794 حالة جديدة بالإضافة إلى 238 حالة مخالطة.

وأضاف المركز، أن إجمالي الإصابات جراء الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 120434 حالة، والوفيات إلى 1896 حالة وفاة، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 17945 حالة، والمتعافين 100593 حالة.

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