المرصد السوري: تركيا تقوم بتجهيز وتدريب دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لنقلهم إلى ليبيا

ليبيا – قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن تركيا تجري عمليات تبديلية للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية.

عبد الرحمن وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أن تركيا تقوم بتجهيز وتدريب دفعات جديدة من المرتزقة السوريين في مناطق بالقرب من الحدود السورية لنقلهم إلى ليبيا.

وأشار إلى أن الدفعات الجديدة تستعد لنقلها إلى ليبيا مقابل عودة بعض المرتزقة من طرابلس، وذلك لتقليل غضب المرتزقة بعد تقليل رواتبهم.

وأكد أن آخر إحصائية تمت منذ بضعة أشهر للمرتزقة في ليبيا 7 ألاف مرتزق وهم ثابتون منذ فترة، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية عبارة عن عمليات تبديلية، تعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات أخرى.

ولفت إلى أن تركيا قامت بزيادة السرية على أعمالها في ليبيا، وخاصة في نقل المرتزقة وإعادتهم، مشيرًا إلى أن أنقرة الآن تنتظر ما سوف يسفر عنه ملتقى الحوار السياسي.

وتابع أن تركيا تريد مساومة السلطة التنفيذية الجديدة والمجتمع الدولي بورقة المرتزقة، لذلك لم تعدهم إلى سوريا حتى الآن، طبقًا لاتفاق للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) والذي نص على خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برًا وبحرًا وجوًا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر منذ أكتوبر الماضي.

ودق رئيس المرصد ناقوس الخطر من مصير مرتزقة أردوغان في ليبيا، محذرًا أوروبا من محاولات عشرات الإرهابيين الفرار إليها عبر إيطاليا.

عبدالرحمن اختتم بالقول:” إن عدم السماح لهم بالعودة إلى سوريا وعدم إعطائهم رواتبهم الشهرية، في ظل الاقتطاع المستمر منها حين يتم تسليمهم إياها، يدفعهم لطرق أبواب أوروبا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية