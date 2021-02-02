كارثة إنسانية.. اليونيسف تحذر من أزمة نقص المياه في ليبيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، عن قلقها لما آلت إليه أوضاع المياه والصرف الصحي في ليبيا، مطالبة بالبحث عن حلول فورية لهذه الأزمة.

وأشارت اليونيسف في بيان لها، إلى أن أكثر من 4 مليون شخصا، بينهم 1.5 مليون طفل في مواجهة نقص وشيك للمياه في ليبيا.

وأفادت اليونيسف، بأن الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي العظيم، تسببت في خروج قرابة 190 بئرا عن العمل من منظومات الجفارة والحساونة والسرير وتازربو، مما يدفع القطاع الحيوي إلى تهالك الشبكة.

وعن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أشارت اليونيسف، إلى أنها تعاني من تدهور في شبكة المياه، مما يتسبب في فقدان كميات كبيرة من المياه تصل إلى 50%.

ولفتت اليونيسف، أيضا إلى محطات التحلية التي أوضحت أنها تعاني من عدم توفر المواد التشغيلية والمواد الكيميائية اللازمة لإجراء الصيانة، وذكرت اليونيسف مثالا على ذلك، حول خروج محطة الخليج عن الخدمة وأثّر ذلك على أكثر من 63 ألف شخص.

ودعا الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا، عبدالقادر موسى، صنّاع القرار والمسؤولين في ليبيا، والمنظمات الدولية، إلى إعطاء الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي، لتجنب وقوع كارثة إنسانية في ليبيا.

وتمثل أزمة المياه مشكلة مؤرقة للمواطنين الذين يشتكون منها بصفة مستمرة منذ نحو عشر سنوات.

وتأتي الاعتداءات على آبار النهر الصناعي العظيم في ظل غياب تام لحماية هذه الآبار الاستراتيجية والحيوية المغذية لمدن الساحل الغربي ومدن الجبل الغربي ومدينة الشويرف والمناطق المحيطة وتردي الوضع الأمني بالمنطقة.

وناشدت إدارة النهر الصناعي العظيم عدة مرات السلطات التشريعية والتنفيذية لحماية هذه الحقول ومكونات مشروع النهر الصناعي، منبهة إلى خطورة هذه الاعتداءات، التي ستكون سببا في إيقاف الإمداد المائي إلى تلك المدن.

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