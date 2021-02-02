«الوافي»: معالجة اختناقات المواطنين تأتي في سلم أولويات «الرئاسي»

قال المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي، إن “معالجة اختناقات المواطنين تأتي في سلم أولويات الرئاسي”، لافتا إلى أن “الرئاسي سيعتمد على فرق متخصصة من كل الأطياف السياسية”.

وأضاف «الوافي»، خلال كلمته عبر تطبيق زووم في ملتقى الحوار السياسي بجنيف أمس الإثنين، أن “المجلس الرئاسي سيتواصل مع كل الأطراف السياسية الفاعلة لخلق توافقات للوصول إلى الانتخابات”.

وتابع؛ “لإنجاح عمل لجنة 5+5 سيعمل المجلس على مد جسور الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن الخلافات السياسية”، مردفًا “سندعم المفوضية العليا للانتخابات وسنلتزم بالمواعيد المحددة”.

وأكمل؛ “سنعمل على التواصل الدولي اللازم لتقريب وجهات النظر مع الدول التي غيرت نظرتها إلى ليبيا”.

وأوضح «الوافي»، أن “ملف المصالحة مهم للمجلس لطي صفحات الخلاف بين أفراد المجتمع الليبي”، مستطردًا كما “نحث الحكومة على وضع الخطط لضمان الاستقرار المالي والنقدي”.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75، عقدوا الاثنين، جولة جديدة ومن المرجح أن تكون الأخيرة من المحادثات في جنيف بسويسرا، وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة، لتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.

وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).

ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتين حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.