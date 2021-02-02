أبو الغيط وفقي يبحثان دعم الأطراف الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

بحث أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، موسى فقي عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن مباحثات أبو الغيط وفقي تناولت سبل تعزيز التنسيق والعمل التكاملي بين المنظمتين في سبيل تسوية الأزمات ومعالجة التحديات المتعددة الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك، سواء لمساندة الأطراف الليبية لاستكمال مسارات التسوية القائمة وتنفيذ وقف إطلاق النار، أو في السودان لدعم عملية الانتقال السياسي وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والحركات المسلحة ومساندة الدولة في جهودها للتعافي الاقتصادي، أو في الصومال من خلال تكثيف الدعم العربي والأفريقي للحكومة الفيدرالية ومساعدتها في جهودها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد والتحضير للانتخابات المقبلة.