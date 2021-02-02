بعد تجاوز الظلم مداه..الوطنية لحقوق الإنسان: صبراتة وصرمان تغرقان في الجريمة والفوضى

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان بليبيا، عن بالغ قلقها حيال تطورات الأوضاع الأمنية وتصاعد مؤشرات الجريمة والجريمة المنظمة والجرائم الجنائية التي شهدتها وتشهدها مدينتي صبراتة وصرمان خلال هذه الفترة، من وقوع جرائم السرقات والنهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين جراء الفراغ الأمني وانتشار السلاح وسطوة وسيطرة الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون في هذه المدن.

وطالبت اللجنة في بيان، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، بالتحرك العاجل لضبط الوضع وفرض الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم إلى العدالة ، ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة بمدينتي صبراتة وصرمان الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة، وذلك من منطلق مسؤولياتها القانونية والوطنية .

وجاء بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقب تحميل المجلس التسييري لبلدية صبراتة، الأسبوع الماضي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج، مسئولية ما آلت إليه المدينة من فوضى وانفلات أمني بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، مستشهدا بخطف مواطنين.

وأشار المجلس التسييري، إلى أن البلدية كانت تطلع إلى بناء الدولة المدنية ولكن منذ دخول قوات الوفاق وهي تسيطر على المقدرات وتبث الرعب في نفوس الآمنين، مؤكدا أن الظلم قد تجاوز مداه وبلغ الصبر منتهاه.

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