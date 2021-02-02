الأشتر: يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لإبعاد خيار الحرب بشكل نهائي ورسم معالم الدولة المدنية

أكد المرشح للمجلس الرئاسي وعضو مجلس النواب طارق الأشتر، أن الفترة المخصصة للسلطة التنفيذية تعد تحديا للمجلس الرئاسي الجديد، معتبرا اختصاصات الرئاسي محددة.

وتعهد الأشتر، أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الخطوات اللازمة لإبعاد خيار الحرب بشكل نهائي ورسم معالم الدولة المدنية بشكل حاسم.

وشدد الأشتر على أهمية توحيد المؤسسة العسكرية وإدماج وحداتها في قالب، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية رغم قصر مدتها ولكن كفيلة لتحقيق الغاية حال توفر حسن النوايا.

وأفاد الأشتر، بأن الفوز الحقيقي هو تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد

وحول دور الإعلام قال الأشتر، إنه يجب اعتماد خطاب إعلامي موحد لترسيخ السلام والوصل إلى الدولة المدنية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24