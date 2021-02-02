المستشار بوشناف يُطلع الثني على سير العمل الأمني بربوع البلاد

ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين على سير العمل الأمني بمختلف ربوع البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية، وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للحكومة.

وناقش الثني مع الوزير مختلف الأوضاع الأمنية بمدينة بنغازي، والخطط الأمنية المتعددة بدءًا بالخطة المرورية الصباحية، وخطط المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وما تقوم به هيئة الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة من ضبط للمطلوبين والقضاء على الظواهر السلبية ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد وزير الداخلية ان الاجتماع الذي حضره مدير مديرية أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري ومدير الإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية العقيد محمد الحداد أن كافة الخطط تسير وفقًا للمخطط لها، لافتًا إلى أن التقارير الواردة للوزارة يوميًا تبين مدى نجاعة الخطط في الحد من الجريمة بشكل كبير.

كما شدد أن العمل قائم من خلال جمع الاستدلالات والتحريات والتحقيقات للبحث في كافة القضايا المقيدة ضد مجهول، مشددًا على عمل وزارة الداخلية المتواصل في ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وأشاد الثني بعمل كافة الأجهزة الأمنية من ضباط وضباط صف وأعضاء هيئة الشرطة في عملهم المتواصل لأجل أمن الوطن والمواطن، مؤكدًا وقوفه التام ودعمه للجهاز الشرطي للقيام بدوره المناط به.‎

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية