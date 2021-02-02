عدل الوفاق تنظم مائدة مستديرة حول حقوق المهاجرين في ليبيا

نظمت وزارة العدل بحكومة الوفاق أمس الإثنين، مائدة مستديرة حول حقوق المهاجرين في القانون الليبي، بالتعاون مع الرابطة الأميركية للقانونين ABA.

وشارك في المائدة، مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، ومدير إدارة التدريب، ومدير المكتب القانوني، ومدير مكتب المتابعة، وأمين اللجنة الليبية للقانون الدولي الإنساني، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والمختصين في هذا المجال.

شارك في اللقاء عبر تقنية الفيديو، المدير الإقليمي لمكتب ليبيا بالرابطة الأميركية للقانونيين، والمستشار بالرابطة.

وناقشت المائدة عدد من التقارير الدولية المعنية بحقوق المهاجرين في ليبيا حيث طُرحت العديد من الإشكاليات لا سيما الإشكاليات القانونية في التفريق بين مسائل اللجوء والهجرة القانونية وغير القانونية في إطار قانون قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما استعرض المشاركون في المائدة التجني الدولي على الدولة الليبية في مسألة المهاجرين خاصة ما يتعلق بمسألة تجريم مصطلح “الهجرة غير الشرعية” لدى المنظمات الدولية، وخلص المشاركون في الجلسة الحوارية إلى مجموعة من التوصيات لأخذها بعين الاعتبار، عند إجراء أي تعديل تشريعي بالخصوص