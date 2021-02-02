«مكافحة الأمراض»: 1032 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1007 شخصا ووفاة 13 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 01 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (318).

واستلم المركز عدد (5283) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1504) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1550) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (285) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (135) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (81) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (95) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (250) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (187) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (210) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (118) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (33) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (94) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (2) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (14) عينة، مختبر فرع المركز زواره عدد (5) عينات، مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (250) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، المختبر الحيوي كلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (14) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (129) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (4251) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1032) عينة موجبة لفيروس كورونا (794 جديدة + 238 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 401 حالة جديدة

عدد 96 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 21 حالة جديدة

عدد 62 حالة جديدة

3.القره بوللي

عدد 9 حالة جديدة

4.يفرن

عدد 17 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 11 حالة جديدة

6.سواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

7.الماية

عدد 3 حالة جديدة

8.الخمس

عدد 22 حالة جديدة

عدد 1 حالة جديدة

9.زليتن

عدد 22 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

10.جنزور

عدد 14 حالة جديدة

11.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

12.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

13.سبها

عدد 10 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

14.الشاطئ

عدد 10 حالة جديدة

15.تراغن

عدد 3 حالة جديدة

16.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

17.نالوت

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

18.الزاوية الغرب

عدد 9 حالة جديدة

19.قصر بن غشير

عدد 14 حالة جديدة

20.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

21.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

22.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

23.غريان

عدد 23 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

25.الزاوية المركز

عدد 50 حالة جديدة

عدد 21 حالة مخالطة

26.الجميل

عدد 5 حالة جديدة

27.القلعة

عدد 4 حالة جديدة

28.العامرية

عدد 15 حالة جديدة

29.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

30.ظاهر الجبل

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

31.السائح

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

32.الاصابعة

عدد 2 حالة جديدة

33.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

34.اجدابيا

عدد 6 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

35.زواره

عدد 30 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

36.الزنتان

عدد 5 حالة جديدة

عدد 12 حالة مخالطة

37.الرحيبات

عدد 2 حالة جديدة

38.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

39.القريات

عدد 1 حالة جديدة

40.جادو

عدد 6 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

41.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

42.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

43.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

44.الزهراء

عدد 17 حالة جديدة

45.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

46.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1007 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 831 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في اجدابيا

3.عدد 4 حالات في سبها

4.عدد 16 حالة في صرمان

5.عدد 4 حالات في وازن

6.عدد 46 حالة في مصراته

7.عدد 2 حالة في الزنتان

8.عدد 7 حالات في الزاوية الجنوب

9.عدد 7 حالات في غريان

10.عدد 10 حالات في زواره

11.عدد 14 حالة في الزاوية الغرب

12.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

13.عدد 16 حالة في صبراته

14.عدد 32 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 13 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في صرمان

2.عدد 1 حالة في وازن

3.عدد 1 حالة في مصراته

4.عدد 3 حالات في العجيلات

5.عدد 1 حالة في زواره

6.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

7.عدد 2 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 1 حالة في زليتن

9.عدد 1 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 120434

2.الحالات النشطة : 17945

3.المتعافين : 100593

4.الوفيات : 1896