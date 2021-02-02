 بعد انقطاع للشبكة استمر لأشهر.. النهر الصناعي: غدًا تصل المياه لغريان ومدن الجبل

أعلن جهاز النهر الصناعي بمنطقة غريان، أنه “تمت تعبئة الخزان الرئيسي «أبوزيان» وفي انتظار الزملاء بالغرفة الرئيسية التحكم لإعادة الضخ وفتح الشبكة الداخلية”.

وأضاف الجهاز في بيان منشور عبر الحساب الرسمي على فيسبوك، أنه “من المتوقع حسب المعطيات أن هذه الليلة أو غدًا صباحًا موعد فتح الصمام الرئيسى لشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل”.

وأكد البيان؛ أن المياه ستصل لأغلب المواطنين الذين لم تصلهم خلال الفترة الماضية بسبب أزمة الانقطاع التي استمرت لأشهر وأثرت سلبًا في فراغ الشبكة الداخلية تمامًا”.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز النهر الصناعي، كان قد أعلن منذ أيام تعديل منسوب خزان سيدي الصيد وعودة الإمداد المائي بالمتابعة والتشغيل بالمحطات، مؤكدًـ أن “الضخ متواصل من قبل قسم التشغيل بمنطقة غريان واستمرار تدفق المياه إلى خزان أبوزيان”.

وأوضح الجهاز أنه “في حالة عدم وجود أي عائق سيكون موعد فتح الصمام الرئيسي لشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل مساء الأربعاء أو صباح يوم الخميس القادم”.