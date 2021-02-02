الجدال: المرشحون للسلطة التنفيذية لم يتحدثوا عن كيفية تحقيق الاستقرار للوصول للانتخابات

أعرب المحلل السياسي المختار الجدال، اليوم الثلاثاء، عن انتقاده، لتصريحات المترشحين على المناصب السيادية خلال الفترة الأخيرة، واصفا إياها بأنها تحمل «أحلامًا وردية» وبعيدة عن الواقع.

وأكد الجدال، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المترشحين تحدثوا عن أحلام لونها وردي، لافتا إلى أنه لم يتحدث منهم أحد حول آلية التطبيق وأدواته المقبولة القادرة على وضع الحلول المناسبة في ثمانية أشهر.

وتعجب الجدال، من عدم تحدث أحد من المترشحين، عن كيفية توفير السيولة والحد من تهريب البشر والوقود وخفض سعر الخبز وتوفير الأمن والاستقرار حتى موعد الانتخابات!

ولفت إلى أن المترشحين، قاموا بتناقل التصريحات من بعضهم البعض، حيث أكدوا كلهم أن لجنة (5 + 5) عندها الحل، بالنسبة لمسألة “دمج الجيش”، مضيفا أن اللجنة مازالت عاجزة حتى عن فتح الطريق الساحلي.

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