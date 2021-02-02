الوافي: الرئاسي سيتواصل مع الأطراف السياسية لخلق توافقات للوصول إلى الانتخابات

أكد المرشح للمجلس الرئاسي الشريف الوافي، أن الرئاسي سيتواصل مع كافة الأطراف السياسية الفاعلة لخلق توافقات للوصول إلى الانتخابات.

وشدد الوافي، أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، اليوم الثلاثاء، على أن المجلس الرئاسي سيعتمد على فرق متخصصة من كل الأطياف السياسية، مشيرا إلى أنه سيقوم بدعم المفوضية العليا للانتخابات وسيتم الالتزام بالمواعيد المحددة.

ولفت الوافي، إلى أن المجلس الرئاسي سيعمل على مد جسور الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن الخلافات السياسية لإنجاح عمل لجنة 5+5.

وأضاف الوافي، أنه سيعمل على التواصل الدولي اللازم لتقريب وجهات النظر مع الدول التي غيرت نظرتها عن ليبيا، مؤكدا على أهمية ملف المصالحة للمجلس لطي صفحات الخلاف بين أفراد المجتمع الليبي.

وتابع الوافي، أن معالجة اختناقات المواطنين تأتي في سلم أولويات الرئاسي، مشددا على حث الحكومة على وضع الخطط لضمان الاستقرار المالي والنقدي.

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