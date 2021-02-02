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العباني يدعو لاستبعاد من تمنعهم مناصبهم من الترشح للسلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 February, 2021

دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى استبعاد المرشحين الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية 

وتساءل العباني في سلسلة تدوينات له بموقع “فيسبوك” “ماذا لو تم إستبعاد المرشحين الذين تمنعهم مناصبهم من الترشح لمناصب السلطة التنفيذية، أليس ذلك أفضل، ودرءا للجدل القانوني، أم أن ذلك يفسد ما تصبو إليه بعثة الدعم الأممية”.

وأضاف العباني “كم هو مخجل أن نستمع .. للمترشحين، وهم يمارسون الكذب لتبرير وصولهم للتسلط على الشعب في غياب إرادته، وتفعيل إرادة بعثة الدعم”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لما الخجل والكذب صيفه وسلوك أساسيه في تكوين شخصية السياسي اليس يقال السياسه لعبه قذره من يلعب في العاده بالقذورات غير ذو السلوك المخجل

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