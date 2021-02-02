النزاع الليبي: إدارة بايدن والقطيعة مع نهج ترامب في ليبيا

تستضيف غدي غنطوس بوشاهين في هذه الحلقة من “النقاش المغاربي” أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم هيبة والصحافي والمحلل السياسي كمال بن يونس وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إسماعيل دبش، للحديث بداية عن التصريحات الجديدة للإدارة الأمريكية التي دعت فيها إلى انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، تصريحات قد تنعكس على الواقع الميداني. نتناول بعدها ملف الأزمة السياسية التونسية التي تجري على وقع الاحتجاجات الشعبية، ونختم الحلقة من الجزائر والأحكام القضائية التي تم تثبيتها على رئيسي الحكومة السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فهل تنجح هذه الأحكام في إخماد سخط الشارع الذي ينادي بالمحاسبة في قضايا الفساد؟

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